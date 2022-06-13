الخضيري يكشف عن 3 مفاتيح للصحة والرشاقة

أميرة خالد(صدى):

قال المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن الصحة والرشاقة نظام حياة، لافتا إلى 3 مفاتيح للصحة.

وأشار فهد الخضيري إلى 3 مفاتيح للصحة وتشمل الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة بنخالتها، و السكر الأبيض فتتركه وللضرورة ممكن قليل من العسل أودبس التمر.

ولفت:” قلل الملح أو استبدله بالليمون في كل طعامك، وللمعلومية المطاعم تضخ تلك السموم الثلاث بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لاتهتم إلا به”.

وأوضح:”يقوم الجسم بهضم وتكسير الغذاء عبر مئات التفاعلات الكيميائية لينتج ٢٦٠٠ مادة كيميائية مختلفة لانتاج عشرات المواد (هرمونات، وإنزيمات، وأحماض أمينية)”.

وتابع:”هذه المواد تنتج لك حركة، ونشاط، وتفكير، وتليين مفاصل، وبناء أنسجة وتعويض، وخلايا وعضلات، وأي نقص في أحدها قد يسبب خلل كيميائي يتبعه مرض”.