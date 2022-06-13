بالفيديو.. شاب يقود سيارته من تبوك إلى الرياض عن طريق شريحة داخل يده

الرياض(صدى):

تمكن الشاب أنس الغامدي من قيادة سيارته من تبوك إلى الرياض عن طريق “شريحة داخل يده” .

واستعان الشاب ببعض الأجهزة التي تمكنه من التحكم في سيارته بالاستعانة بهذه الشريحة التي زرعها في يده، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن هذه الشريحة تستطيع مع التقنيات التي وضعها في السيارة أن يفتح أبوابها ويتحكم فيها بواسطة الشريحة دون الحاجة إلى مفتاح.