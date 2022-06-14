ترامب: تحقيق اقتحام الكونغرس «مهزلة قضائية»

واشنطن(صدى):

استنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحقيق اللجنة النيابية في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في مطلع العام الماضي.

ووصف ترامب أعمال اللجنة بـ”المهزلة القضائية”، وذلك في بيان ذكر فيه أن خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.

وقال ترامب: “هذه المهزلة هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة، وهي أنّ الأمريكيين جاؤوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات”.