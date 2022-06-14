الفاصوليا تحسن صحة القلب وتخفض الكوليسترول

أميرة خالد(صدى):

ذكرت التقارير البحثية، أن تناول الكثير من البروتين كوجبة يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة القلب، كما أنها تخفض نسبة الكوليسترول، فيما تقول الخبيرة الطبية لورين ماناكير، أن أفضل بروتين لصحة القلب هو “الفاصوليا”.

وأوضحت ماناكير: “لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير قدر كبير من البروتين؛ لكنها توفر أيضًا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب”.

واستنتج الباحثون في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة “أدفانسز إن نيوتريشن” أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات شهدوا انخفاضًا في الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 10% وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8%.

وأكدت الدراسات، أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول؛ لتضيف ماناكير: “الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تمنع تمامًا الجسم من امتصاص الكوليسترول”.