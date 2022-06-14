الحج والعمرة تؤكد استمرار شرط التحصين لأداء الحج

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطاً سارياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وذكرت الوزارة، أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد 19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا” لأداء مناسك حج 1443هـ، وهو ما كانت أعلنته عند فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في الرابع من ذي القعدة الجاري.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والأنشطة والفعاليات.