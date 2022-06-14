النقل تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة-رنية-بيشة

الرياض(صدى):

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة-رنية-بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.

ويأتي ذلك ضمن جهودها لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛ حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.

وقد انتهت أربع مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والرابعة والخامسة بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بمجموع أطوال 16 كم إلى 88%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 69%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 47%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 61%، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 61%.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل جهودها في إنشاء الطرق وتوسيع شبكتها وربط مناطق المملكة ومحافظاتها بعضها ببعض، ومواصلة أعمال الصيانة والسلامة عليها، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية واللوجستية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.