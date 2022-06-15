أول تعليق لحسن يوسف بعد تصريح القبلات المثير للجدل

القاهرة(صدى):

خرج الفنان المصري حسن يوسف، معلقا على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بسبب تصريحه بأن القبلات في الأفلام القديمة ليست حراما.

وقال يوسف: أنا مش هقدر أقول حرام ولا حلال أنا مش شيخ أو مفتي علشان أقول حرام أو حلال، أنا بهزر معاه -الصحفي- بقوله لا لون ولا طعم ولا رائحة زي المياه بالضبط حتى تدخل تتمضمض بعدها تلاقي نفس الطعم قالك تدخل تتمضمض علشان ده حلال ولا حرام وقال حاجة من عنده.

وحول حكم الفن في الشريعة الإسلامية، قال: ”أنا سمعت من الشيخ الشعراوي كنت قاعد معاه وبسأله قالي هي الكوباية اللي قدامنا دي بنشرب فيها ايه قولتله شاي فقال لي لو حطينا بدل الشاي خمرة قلت له ده يبقى حرام فقال لي ايه ذنب الكباية قالي الفن زي الكباية دي تقدم فيه حلال يبقى حلال وتقدم فيه حرام يبقى حرام يعني رأيي بسيط ومقنع جدا“.

يذكر أن حسن يوسف أثار حالة من الجدل في الساعات الماضية بعد تصريحاته بأن القبلات في الأفلام القديمة التي شارك بها لا تعتبر حراما.

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