جستنيه للشهري: الاتحاد والهلال ثوبهما البطولات.. وأنتم مناجاة

نواف السالم(صدى):

رد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات مبارك الشهري، التي قال فيها إن الهلال استفاد من درس النصر الاستثنائي 2018، وأن الاتحاد لبس ثوب الهلال -على حد قوله-.

وقال جستنيه: الاتحاد والهلال ثوبهما البطولات، والإنجازات بدون ترشيح، وأنتم مناجاة على طول، ومو بس كدا، أمنياتكم تصيروا مثل الزعيم والعميد، على طريقة اقرب من السعيد أسعد.

وتابع جستنيه حديثه الموجه للشهري: دا بعدكم، كل محاولتكم باتت كلها بالفشل ياعزيزي مبارك، دنا صاحي لكم حتى وأنا في إجازة.

وكان الشهري قد صرح بقوله: الاتحاد هذا الموسم لبس ثوب الهلال، وطلع الثوب بالمقاس بالمللي، عندما يكون الفرق بينهما 16 نقطة، وتأتي الجولة 27 و28 يتساوى الترتيب، هذه مشكلة الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد في ثلاث جولات فقد ثماني نقاط، بالتعادل أمام الفتح والهزيمة أمام الهلال والطائي، لينقض الهلال على الصدارة.