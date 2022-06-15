شقيق عادل إمام ينفي مروره بأزمة صحية خطرة

القاهرة(صدى):

نفى المنتج عصام إمام، شائعات تدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان المصري الكبير عادل إمام، قد انتشرت خلال الساعات الماضية.

وأكد عصام إمام أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة الزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها، قائلًا إن الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه.

يذكر أن عادل إمام كان احتفل يوم 17 مايو الماضي بعيد ميلاده الـ 82، وكشف شقيقه حينها أن العائلة احتفلت بالزعيم وسط أولاده وأحفاده في جو عائلي بهيج.