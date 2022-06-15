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الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف توفر وظائف شاغرة

الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بالرياض والخبر، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مهندس سلامة (الخبر): هنا

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– التعامل مع برنامج أوتوكاد (AutoCAD).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مدير الحسابات (الرياض): هنا

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، المحاسبة، التسويق) أو ما يعادلها.
– يفضّل خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.

 


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