الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بالرياض والخبر، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مهندس سلامة (الخبر): هنا

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.

– التعامل مع برنامج أوتوكاد (AutoCAD).

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مدير الحسابات (الرياض): هنا

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، المحاسبة، التسويق) أو ما يعادلها.

– يفضّل خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.