الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف توفر وظائف شاغرة
كشفت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بالرياض والخبر، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مهندس سلامة (الخبر): هنا
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– التعامل مع برنامج أوتوكاد (AutoCAD).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
2- مدير الحسابات (الرياض): هنا
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، المحاسبة، التسويق) أو ما يعادلها.
– يفضّل خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
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