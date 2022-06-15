مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين(فيديو)
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,575,000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحوزة مقيمَيْن ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية التركية، مخبأة داخل شحنة مواد بناء.
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط محاولة تهريب (3,575,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة مواد بناء بحوزة (3) أشخاص، والقبض عليهم بمحافظة جدة.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/FCRxDJCbfM
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 15, 2022
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