قصة الطفلة السعودية التي قدمت زهور للأميرة ديانا قبل 36 عاما

الرياض(صدى):

استعرضت المواطنة بسمة زهير محمد مسعود قصة الصورة التذكارية التي جمعتها بالأميرة البريطانية ديانا سبنسر خلال زيارتها لميناء جدة عام قبل 36 عاما.

وذكرت أنها كانت حينها بعمر 5 سنوات، وأخبرها والدها أنها ستقدم الزهور إلى شخصية مهمة دون أن تدري من هي تلك الشخصية، وفقا لما ذكرته لـ”العربية”.

وأضافت أنها قدمت الزهور إلى الأمير الراحلة ديانا، فشكرتها الأخيرة وقالت لها إن فستانها جميل، مضيفة أنها علمت فيما بعد من هي الأميرة الراحلة وأحبتها كثيرا واحتفظت بصورتها في ألبوم صورها، مضيفة أنها تعمل حالياً أستاذة مساعدة في جامعة جدة ومتزوجة ولديها طفلتين.

يذكر أن الأميرة ديانا والأمير تشارلز قاما بزيارة لدول الخليج في نوفمبر 1986، واستمرت ستة أيام، وشملت هذه الزيارة المملكة .