محامي: جرائم الرشوة فساد ولا يستثنى منها أحد

الرياض(صدى):

قال المحامي والخبير القانوني، محمد الجذلاني، إن استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والتزوير جرائم فساد تحكمها أنظمة، ولا يستثنى منها أحد.

وأضاف أن مثل هذه الجرائم تحكمها أنظمة مختلفة من حيث تحديد وصف الجريمة، وأركانها والعقوبات الخاصة بها، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أن جرائم الرشوة التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لم تستهدف المتهمون بالرشوة من صغار الموظفين، وإنما تستهدف أيضا من هم تورطوا فيها من أصحاب المناصب المرموقة لذلك فلا يوجد استثناء في المحاسبة بهذه الجرائم.