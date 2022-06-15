شاهد.. مواطن يعلق على إنقاذه سائحين بجازان: من العيب أن يتعثر شخص لدينا ولا نقوم بمساعدته 

جازان(صدى):

تحدث المواطن فيصل الريثي، عن الدافع وراء إنقاذه سائحين من أوكرانيا علقًا في وادي لجب بجازان.

وقال فيصل الريثي، إن السائحين ليس لديهما المعرفة بقدرة التسلق في الوادي، موضحا:”من العيب أن يعلق شخص عندنا ولا نهب لإنقاذه هذا شعوري”.

وتابع:” العادات القبيلية الموجودة عندنا تدفعنا لإنقاذ أي شخص عالق، فهذا هو العمل الإنساني”.

وكانت صدى نشرت خبرا بعنوان “شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان”.

فيديو | بعد إنقاذهم لسائحين من #أوكرانيا.. فيصل الريثي: من العيب أن يتعثر شخص لدينا في #جازان ولا نقوم بمساعدته #الراصد pic.twitter.com/Ut2LvshbgW — الراصد (@alraasd) June 15, 2022

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