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  3. شاهد.. مواطن يعلق على إنقاذه سائحين بجازان: من العيب أن يتعثر شخص لدينا ولا نقوم بمساعدته 

شاهد.. مواطن يعلق على إنقاذه سائحين بجازان: من العيب أن يتعثر شخص لدينا ولا نقوم بمساعدته 

شاهد.. مواطن يعلق على إنقاذه سائحين بجازان: من العيب أن يتعثر شخص لدينا ولا نقوم بمساعدته 
جازان(صدى):

تحدث المواطن فيصل الريثي، عن الدافع وراء إنقاذه سائحين من أوكرانيا علقًا في وادي لجب بجازان.

وقال فيصل الريثي، إن السائحين ليس لديهما المعرفة بقدرة التسلق في الوادي، موضحا:”من العيب أن يعلق شخص عندنا ولا نهب لإنقاذه هذا شعوري”.

وتابع:” العادات القبيلية الموجودة عندنا تدفعنا لإنقاذ أي شخص عالق، فهذا هو العمل الإنساني”.

وكانت صدى نشرت خبرا بعنوان “شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان”.

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بالفيديو.. شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان

 

 


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