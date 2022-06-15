شاهد.. مواطن يعلق على إنقاذه سائحين بجازان: من العيب أن يتعثر شخص لدينا ولا نقوم بمساعدته
تحدث المواطن فيصل الريثي، عن الدافع وراء إنقاذه سائحين من أوكرانيا علقًا في وادي لجب بجازان.
وقال فيصل الريثي، إن السائحين ليس لديهما المعرفة بقدرة التسلق في الوادي، موضحا:”من العيب أن يعلق شخص عندنا ولا نهب لإنقاذه هذا شعوري”.
وتابع:” العادات القبيلية الموجودة عندنا تدفعنا لإنقاذ أي شخص عالق، فهذا هو العمل الإنساني”.
وكانت صدى نشرت خبرا بعنوان “شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان”.
فيديو | بعد إنقاذهم لسائحين من #أوكرانيا.. فيصل الريثي: من العيب أن يتعثر شخص لدينا في #جازان ولا نقوم بمساعدته #الراصد pic.twitter.com/Ut2LvshbgW
— الراصد (@alraasd) June 15, 2022
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بالفيديو.. شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان
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