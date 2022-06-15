مدرب الاتحاد: سنقاتل حتى الفوز بلقب الدوري 

طلال الغامدي(صدى):

تحدث الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد، عن تجربته مع الاتحاد، قائلا:”أنا أعيش تجربة فريدة من نوعها مع الاتحاد، مختلفة تماماً عن التجارب الأخرى التي مريت بها في أوروبا”.

وأوضح مدرب الاتحاد:” دوري المحترفين مهم جداً على المستوى الاقتصادي لأنه يملك لاعبين ذو مستوى عالي، ويمكن لأي فريق أن يضعك في صعوبة”.

وتابع:”أنا سعيد بمستوى الفريق طوال الموسم حيث كنا متصدرين في أغلب جولات الدوري”.

واختتم:”نحن الآن متساويين في النقاط مع الهلال وسنحاول القتال حتى النهاية للفوز باللقب”، لافتا:”بالنسبة لي فإن نادي الاتحاد يأتي قبل كل شيء”.