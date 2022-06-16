هل يستفيد المستقلون عن أسرهم من الدعم السكني..متحدث الإسكان يجيب

الرياض(صدى):

أجاب متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، على سؤال حول ما إذا كان يستفيد غير الأسر من برنامج سكني في حال استقلالية أحد الجنسين عن أسرته أو عدم ارتباطه بزوج أو زوجة.

وقال سيف السويلم، إن الدعم السكني مخصص للأسر التي لا تملك مسكنا وليس للأفراد المستقلين عن أسرهم .

وأضاف: الدعم السكني مخصص للأسر السعودية التي لا تملك مسكنا أو من في حكمها مثل المطلقات والأرامل والأيتام، وكل من يصنفون من أنهم في حكم الأسرة يمكنهم الاستفادة من الدعم.

وأشار السويلم إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتشريعات مختلفة تصب في خدمة قطاع الإسكان بصورة هامة.