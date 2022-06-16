المحكمة تلزم محمد رمضان برد 13 مليون جنيه لـ إم بي سي

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

ويأتي ذلك نتيجة إخلال محمد رمضان بالعقد المبرم مع مجموعة إم بي سي، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصريا من خلالها.

وقال المستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأشار ثروت عبد الشهيد إلى أن “MBC ستديوز” المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان في 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لاداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الاعمال الفنيه الا أنه قد اخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم.

وبينت صحيفة الدعوى أنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالإضافه إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.