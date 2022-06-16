فيديو.. جولة داخل منزل الفنان طلال مداح في جدة
زار عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، منزل الفنان الراحل طلال مداح، في جدة، موجها رسالة لوزارة الثقافة لتبني المنزل، واستثماره كمعلم تاريخي، وحمايته من الإزالة.
وأجرى العرفج لقاءا مع بدر بن عبدالمحسن، من قلب منزل الفنان الراحل، وتحدثا عن تاريخ المنزل، وأهم زوراه من الأمراء والشعراء والملحنين.
وأوضح بن عبدالمحسن أن المنزل كان بمثابة منتدى ثقافي يجمع بين الملحنين والأمراء الشعراء، وأن أبرز أغاني طلال مداح التي لاقت صدى واسعا كانت من داخل هذا المنزل.
#برواز..
د.العرفج في جولة داخل منزل الفنان الراحل "طلال مداح" بجدة والمهدد بالإزالة@MOCSaudi@BadrFAlSaud@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/F5uXmIgZAK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 15, 2022
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