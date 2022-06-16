عادات غذائية خاطئة تؤدي لاضطرابات النوم

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة اضطراب النوم من المشكلات الشائعة بين العديد من الأشخاص وما لا يعرفه الكثير أن هناك بعض العادات الغذائية قد تؤثر على النوم بشكل صحي، ونستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

تتضمن تلك العادات الإكثار من شرب الكافيين، حيث أثبتت الدراسات أن شرب الكافيين بكثرة قبل النوم يمكن أن يتداخل مع عملية النوم الطبيعية، حتى وإن كان موعد تناوله تم قبل 6 ساعات من موعد النوم.

كما أن تناول وجبات كبيرة ودسمة يتسبب ف الإنتفاخ والإزعاج ليلاً ما يجعلنا نعاني من القدرة على النوم، فالدهون تتطلب وقتاً أطول للهضم ما يُسبب عدم الراحة عند الإستلقاء.

كما أن تناول السكر بكثرة يعطل عملية النوم واستقراره فهو يهيئ المرأة للتعرق الليلي بعد انقطاع الطمث، بالإضافة لتناول البعض للأطعمة الحارة والتي تحارب النوم الهانئ.