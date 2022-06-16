النيابة العامة: السجن و الغرامة تصل لنصف مليون ريال عقوبة إساءة معاملة كبار السن

الرياض(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن لكبير السن حق العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

ونوهت بأنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر عليه الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، بالإضافة إلى عدم إساءة التصرف في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف .

وأفادت بأن العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك:

١: السجن مدة تصل إلى سنة.

٢: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال .