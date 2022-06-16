كشف حقيقة اختطاف فتيات وسرقة أعضائهم “بشكة دبوس” في مصر

القاهرة(صدى):

سادت حالة من القلق والرعب بين المصريين، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار رسائل تخويفية على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من خطف البنات عن طريق تخديرهن بشكة دبوس .

و انتشرت العديد من الرسائل التحذيرية في مصر، تحذر من خطف الفتيات عن طريق وخزة إبرة “شكة دبوس” في المواصلات العامة، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي.

‏ومن جانبه، نفى الدكتور حسين صبري أستاذ التخدير بكلية الطب- جامعة عين شمس، حقيقة أن تقوم شكة دبوس بتخدير شخص، موضحًا أن الرسائل النصية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الشو.

‏ وتابع” لن تقوم “شكة دبوس” بعمل تخدير كلي للجسم، لأن عملية التخدير تحتاج إلى الحقن، وبجرعات معينة من المواد المخدرة، أو من خلال الشم، لافتًا إلى أن التخدير بالدبوس غير حقيقي أو منطقي”