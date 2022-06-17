طرق علاج الأرق لدى النساء

أميرة خالد(صدى):

تتعدد علاجات الأرق عن الطرق التقليدية، وقد ترتبط الفئة الأولى من الأرق بين النساء بالتغيرات الهرمونية سواء الطمث او الولادة أو الرضاعة، لذلك فيمكن علاج الأرق عند النساء بعدة طرق مختلفة:

١: يؤثر الأرق المزمن عند النساء على قدرتك على العمل وأداء الأنشطة اليومية العادية والعناية بنفسك أو بالآخرين.

٢: يُستخدم العلاج السلوكي في علاج أنواع مختلفة من الاضطرابات الصحية النفسية، لسنوات وهو الخيار الأول نظرًا لنجاحه.

٣: سيعمل المعالج معك للتخلص من الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية.

وأفادت دراسة حديثة بأن العلاج السلوكي المعرفي (CBT) كان فعالًا للغاية في علاج الأرق المزمن.

عمل العلاج على تحسين نوعية النوم للأفراد الذين عانوا من صعوبة في النوم والبقاء نائمين وأولئك الذين استيقظوا مبكرًا.