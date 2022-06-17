خطوات تساعدك على التأكد من نظافة حمام السباحة

أميرة خالد(صدى):

يلجأ العديد من الأشخاص للذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة خلال فضل الصيف؛ هربًا من إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف.

ونستعرض أبرز إجراءات الوقاية التي يجب اتخاذها للتأكد من نظافة حمام السباحة؛ للوقاية من الإصابة بالأمراض ومنها:

– الماء غير واضح

حينما نرى حمام سباحة فإن أبرز علامة تدلعلى نظافته هي أن تكون المياه صافية و واضحة، و يمكن أن نرى قاع حمام السباحة بوضوح.

– اللازجة

إذا لامس جسدك مياه حمام السباحة وشعرت ببعض اللزوجة على جسدك، يمكنك على الفور الخروج من المياه، لأن ذلك الشعور يثبت بأن كمية الكلور في المياه غير كافية.

– مرشحات حمامات السباحة لا تعمل

من اهم العلامات التي يجب الاهتمام بها لأنها على أن المياه يتم تنقيتها فإن المرشحات تقوم بعمل تنقية المياه.

-رائحة الكلور النفاذة

تلك الرائحة هي ائحة مادة الكلورامين و التي يتم وضعها في المياه لانها مادة اخف تركيزا من الكلور وتتفاعل مع العرق و البول؛ وتؤدي إلى تهيج الجلد و احمرار العينين .