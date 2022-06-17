دراسة: تناول اللحوم النيئة يسبب مشاكل في الإبصار

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة أسترالية أن تناول اللحوم النيئة أو غير جيدة الطهي يمكن أن تتسبب في مشاكل في القدرة على الإبصار.

ونشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الدراسة والتي ذكرت أن اللحوم هي بالتأكيد أفضل مصدر للبروتين للجسم، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية عند تناولها بطريقة خاطئة.

فيما أوضح باحثون من “جامعة فليندرز” الأسترالية أن جودة اللحوم ومدة الطهي عاملان مهمان يجب على كل شخص يأكل اللحوم الاهتمام بهما.

كما أشاروا إلى أن اللحوم النيئة يمكن أن تكون حاملة لمرض التوكسوبلازما غوندي، وهو طفيلي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.