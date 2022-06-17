بالفيديو .. فرحة حاجة إندونيسية انتظرت موعد حجها 10 أعوام

الرياض(صدى):

عبرت حاجة إندونيسية عن فرحتها الشديدة بقدومها إلى المملكة من أجل أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأشارت إلى أنها انتظرت موعد حجها 10 أعوام حتى تحقق هذا الحلم في موسم الحج لهذا العام، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأكدت أنها سعيدة لكونها تمكنت من السفر للحج بعدما أعاقت جائحة كورونا هذا الأمر، مشيدة بمساهمة مبادرة طريق مكة في تسهيل إجراءات سفر الحجاج