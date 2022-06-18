داعية مصري يهاجم نجلاء فتحي لاتهامها عادل إمام بنشر الفساد

القاهرة(صدى):

هاجم الداعية المصري مبروك عطية، مواطنته الفنانة نجلاء فتحي، وذلك على خلفية اتهامها للفنان عادل إمام بنشر الفساد والترويج له من خلال أعماله.

وقال عطية موجها حديثه لنجلاء فتحي: أنت شايفة أن فنه نشر الفساد 40 سنة، كنتِ فين من 40 سنة؟ موعظتيهوش ليه، منبهتهوش ليه؟ كان من أول سنة وهو شغال معاكي صبي تنبهيه، يبقى أبرأتي الذمة.

وأضاف: مليش دعوة بالفن ولا الفنانين، وليا دعوة بالفكرة، وأن هذا الكلام في غير وقته، ولا هيصلح اللي راح ولا هيرجعه.

وكانت نجلاء فتحي تحدثت عن عادل إمام واتهمته بنشر الفساد منذ 40 عاما، الأمر الذي أثار موجة من الجدل.

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