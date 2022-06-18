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أخصائي اجتماعي: الانفتاح ووجود الرجال بجانب النساء أمر واقع

أخصائي اجتماعي: الانفتاح ووجود الرجال بجانب النساء أمر واقع
علي القحطاني (صدى):

علق الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة، على مسألة التعارف قبل الزواج والزواج من خارج العائلة، رابطا الأمر بالانفتاح ووجود الرجال بجانب النساء الذي أصبح أمرًا واقعًا.

وقال الحمزة: في الأزمنة المتأخرة أصبح هناك إلتقاء موسع بين القبائل والأسر، مسألة وجود النساء في كثير من الأعمال التي لم يكن موجودين فيها، ولذلك أصبح الشاب يستطيع بسهولة معرفة كيف تتصرف النساء، وسلوكهن، وتحديد من تكون الزوجة المستقبلية أو لا.

وتابع: شاهدنا كثير من علاقات العمل تحولت لعلاقات زوجية، ووجود الرجال بجانب النساء يجب التعامل معه بالشكل الصحيح.

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