الجبير: المملكة تتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي

الرياض(صدى):

أكد عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ في المملكة، استمرار اهتمام المملكة وتعاونها مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين؛ لمكافحة التغير المناخي والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وشدد “الجبير” على أهمية العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها.

وأشار لضرورة الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة.

وجاء ذلك خلال ترأس “الجبير” وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MEF).