الخضيري يحذر من مخاطر زيادة البروتين عن حاجة الجسم

أميرة خالد(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من زيادة البروتين عن حاجة الجسم وما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار.

وقال “الخضيري” عبر حسابه على “تويتر”، إن زيادة البروتين عن حاجة الجسم وهو جرام لكل كيلو جرام خلال اليوم؛ قد يسبب زيادة الزلال بالبول والدم.

وأوضح أنه يمكن استثناء الرياضيين من هذه القاعدة فمن أجل بناء أجسامهم يحتاجون ضعف الكمية؛ إلا أن هذا لا ينقذهم من احتمالات زيادة بروتين البول في مرحلة ما ولابد من شرب ماء كافي.

وعن مخاطر زيادة البروتين، أشار إلى أن استمرار زيادة البروتين في الدم أو البول قد تسبب أمراض الكلى وتبعات صحية، مبينًا إن زيادة المكمل البروتين قد تسبب أمراض الكلى.

‏وأضاف: “لا تنخدع ببعض المتاجرين بالمكملات زيادة مادة في جسمك تسبب خلل وله تبعات صحي؛ لان الله قد جعل لكل شيء قدراً وتوازن، وأي خلل بتوازن تلك المواد قد يتبعه ضرر صحي”.