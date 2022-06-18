بالصور.. صباحية مباركة تختتم عروضها على مسرح سيتي ووك

جدة(صدى):

يختتم المسرح العربي بمنطقة سيتي ووك، اليوم السبت، عرض مسرحية “صباحية مباركة” ضمن فعاليات موسم جدة الفنية، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي تشويقي.

وشارك في المسرحية كلاً من علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وحسام داغر، وطاهر أبو ليلة، أوحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور.

وحظيت المسرحية بإقبال جماهيري كبير استمتع بالأعمال الكوميدية والفنية التي يقدمها موسم جدة لزواره والتي أضفت أجواء من الفرح والضحك على المسرح.