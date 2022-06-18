شاهد.. لحظة ضبط إخواني هارب في أمريكا

واشنطن(صدى):

ضبطت الشرطة الأميركية، ناشطا إخوانيا هاربا خلال بث مباشر كان يقوم به ويحرض فيه ضد مصر من مدينة نيويورك.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على الإخواني بهجت صابر المقيم في مدينة نيويورك، حين كان يقوم ببث مباشر من أحد الشوارع عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ويحرض ضد مصر.

فيما صادف مرور سيدة مصرية خلال بث صابر المباشر، مما أزعجها ما كان يقوله ضد بلادها وانتقدته فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الناشط الإخواني بالتعدي اللفظي عليها والسباب والشتائم والألفاظ الخارجة.

واتصلت السيدة المصرية بالشرطة الأميركية التي انتقلت لمكان البلاغ وأوقفت البث المباشر وألقت القبض على صابر