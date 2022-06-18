جامعة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جدة، عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعام 1443-1444هـ بالكلية التطبيقية بالمقر الرئيسي للجامعة.

وأوضحت الجامعة التخصصات المطلوبة :

– اللوجستيات.

– إدارة الأعمال – الإدارة الفندقية والضيافة والتسويق.

– الإرشاد السياحي.

– الإدارة الرياضية والترويجية.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– أمن المعلومات.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ غداً الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م، من خلال الموقع

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