جامعة جدة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت جامعة جدة، عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعام 1443-1444هـ بالكلية التطبيقية بالمقر الرئيسي للجامعة.
وأوضحت الجامعة التخصصات المطلوبة :
– اللوجستيات.
– إدارة الأعمال – الإدارة الفندقية والضيافة والتسويق.
– الإرشاد السياحي.
– الإدارة الرياضية والترويجية.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– أمن المعلومات.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ غداً الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م، من خلال الموقع
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