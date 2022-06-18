الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظائف شاغرة
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مراسل مكتب وفقاً للشروط التالية :
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (خبرة أقل من سنة).
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/11/25هـ الموافق 2022/06/24م، من خلال الموقع
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