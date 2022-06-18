الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) لحملة الثانوية فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مراسل مكتب وفقاً للشروط التالية :

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة (خبرة أقل من سنة).

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/11/25هـ الموافق 2022/06/24م، من خلال الموقع

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