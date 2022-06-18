شاهد.. النمر يكشف عن مزايا القهوة وعدد الأكواب المسموح بتناولها يوميا

أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، مميزات القهوة وعدد الأكواب التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم الواحد.

وقال خالد النمر:”القهوة تزيد التركيز وتخفف الآلام لاحتوائها على الكافيين، فهي مسكن قوي لآلام الظهر والصداع”.

وأوضح أن إعطاء القهوة كتسويق تجاري مزايا طبية أنها تطيل العمر 20% وتمنع الجلطات فهذا غير صحيح، محذرا من تناول القهوة على معدة فارغة.

وأشار إلى أن القهوة تزيد الحموضة والارتجاع ويمكن تناولها بعد الإفطار، مبينا:”الحقيقة ليس هناك دليل محكم علمي يشير إلى أن القهوة لها مزايا طبية وكثير من الدراسات الطبية التي تحفز على القهوة وتشير لوجود مزايا طبية لها تكون مدعومة من الشركات التي تسوق القهوة” .

وتابع:” كوب القهوة الأمريكية يحتوي على 80 إلى 100 مللي جرام كافيين أما القهوة العربية تحتوي على 40 مللي كافيين”، مبينا أن الإنسان يمكن أن يتناول 3 أكواب قهوة أمريكية في اليوم أما العربية مسموح بتناول 8 أو 10 أكواب في اليوم.

فيديو | استشاري أمراض قلب: القهوة لا تزيد العمر ولا تمنع الزهايمر والدراسات الطبية عن فوائد القهوة مدعومة ماديا للتسويق لها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/myGqt3GUzz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022