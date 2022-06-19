محامي: الموارد البشرية لم تقصر..والبعض يتنازلون عن حقوقهم لصاحب العمل

عادل الحربي(صدى):

صرح المحامي محمد الغامدي، بأن وزارة الموارد البشرية لم تقصر في حماية حقوق العمال والموظفين؛ ولكن بعض العمال والموظفين يتنازلون عن حقوقهم لصاحب العمل سواء بعلم أو بدون علم.

جاء ذلك تعليقا على شكوى حارس أمن بالدمام يدعى يوسف الرشيدي، من عدم حصوله على حقوقه المالية.

وكان حارس الأمن قد ظهر في مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا في الساعات الماضية، موضحا أ،ه داوم في شركة لمدة 3 أيام وطلب منهم صرف 300 أو 400 ريال فقالوا له: أنت لست موظفًا ورفضوا يعطوه الأموال.