تعليق الرئاسة اللبنانية على تقدير ثروة عون بـ مليار و200 مليون

بيروت(صدى):

نفت الرئاسة اللبنانية، ما ذكره تقرير بثته قناة “إم تي في” المحلية مساء الخميس الماضي حول ثروة الرئيس ميشال عون التي قدرتها بمليار و200 مليون دولار أمريكي.

وقال مكتب إعلام الرئاسة في بيان السبت إن محطة “إم تي في” بثت في نشرتها “ليل الخميس الماضي، تقريراً ادَّعت فيه أنَّ ثروة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدَّر بمليار و200 مليون دولار أمريكي، ثم أعادت المحطة بث هذا التقرير وعمَّمته على موقعها الإلكتروني”.

وأكّد المكتب أنَّ “ما ورد في التقرير كاذب ولا أساس له من الصحَّة، وهو يندرج في سياق المعلومات التضليليَّة وتستهدف فيها موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس”.