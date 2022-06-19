الغامدي: ضعف العضلات من أعراض ارتفاع الأملاح في الجسم

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور عصام الغامدي أن التعب الشديد وضعف العضلات من أعراض ارتفاع الأملاح في الجسم.

وأوضح “الغامدي” أن ارتفاع الأملاح بشكل عام بسبب الضعف الشديد في الجسم وعدم الرغبة في الأكل أو الشرب، ويسبب ارتفاع الأملاح الصداع وعدم القدرة على التركيز بالإضافة لفقدان الوعي.

كما أشار إلى أنه في حال زيادة الأملاح قد يكون هناك عدم انتظام في ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم، كما أن الترسبات يمكن أن تسبب تورم وآلام في المفاصل والتهابات أو حصوات في الكلى، بحسب برنامج “صباح السعودية”.