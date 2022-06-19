شاهد.. عريس يركل عروسته في وجهها خلال رقصة في حفل زفافهما

لندن(صدى):

وثّق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لعريس قام بركل عروسته في لندن خلال رقصة ضمن برنامج حفل زفافهما.

وأظهر المقطع الزوجان وهما يرقصان بعد تأدية عهود الزواج في لندن، وخلال تأدية الرقصة يفشل العريس في استكمالها ويقوم بركل عروسته على غير قصد.

وبيّن الفيديو العروسة وهي جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها، لكنه تعثر في ذلك وركلها، وعلى الفور أسرع لمساعدتها .

والجدير بالذكر أن المقطع رصد مئات الآلاف من المشاهدات منذ نشره على تويتر.