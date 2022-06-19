علي هبة: إعلام الاتحاد له دور في خروج اللاعبين عن تركيزهم

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي علي هبة، أن إعلام الاتحاد له دور كبير في فقدان لاعبي الاتحاد تركيزهم خارج الملعب.

وتفصيلاً، قال “هبة” في حديثه: “من أخرج لاعبي الاتحاد من الملعب هو إعلام النادي وإعلام الأهلي كان يطبل له”.

وأضاف: “وبعد دخول الفريق الهلالي في المنافسة على لقب الدوري، تحول الإعلام الهلالي إلى رأس حربة في وجه الاتحاد”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.