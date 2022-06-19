علي هبة: إعلام الاتحاد له دور في خروج اللاعبين عن تركيزهم
أكد الناقد الرياضي علي هبة، أن إعلام الاتحاد له دور كبير في فقدان لاعبي الاتحاد تركيزهم خارج الملعب.
وتفصيلاً، قال “هبة” في حديثه: “من أخرج لاعبي الاتحاد من الملعب هو إعلام النادي وإعلام الأهلي كان يطبل له”.
وأضاف: “وبعد دخول الفريق الهلالي في المنافسة على لقب الدوري، تحول الإعلام الهلالي إلى رأس حربة في وجه الاتحاد”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 علي هبة ـ الدمام :
من أخرج لاعبي الاتحاد من الملعب هو إعلام النادي وإعلام الأهلي كان "يطبل له"..
الحصاد الرياضي …
@alihibah pic.twitter.com/YpeVNBbOkI
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 18, 2022
اترك تعليقاً