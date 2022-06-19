ضبط 79 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع

الرياض(صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 79 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع في عدد من مناطق المملكة.

واشتملت المخالفات على 5 مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما تم ضبط 59 مخالفاً لرعيهم 1611 متناً من الإبل، و370 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.

وقبضت أيضًا على مخالف لنظام البيئة لبيعه 29 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة عسير، وكذلك 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وضبطت مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص بمنطقة الجوف بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بحوزتهما بندقية هوائية و101 ذخيرة و7 طيور مصيدة.

وتضمنت قائمة المقبوض عليهم ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهما وتجريفهما التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.