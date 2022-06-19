وزير الرياضة يوجه بتقديم مليون ريال لكل لاعب من لاعبي الأخضر الأولمبي

نواف السالم(صدى):

وجه وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني تحت 23 عاماً ومدربهم الوطني بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022.

وكان الأخضر الأولمبي قد توج بطلا لكأس آسيا بعد الفوز على منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم .

يذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي لكن الأخضر حقق الانتصار بإحراز هدفين في الشوط الثاني من المباراة.