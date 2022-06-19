اعتذار ورسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبدالعزيز 

القاهرة(صدى):

اعتذر شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، “وائل”، بعد هاجمته قبل أن يتراجعا، قائلا:” الشخص من شدة حبه لشخص آخر قد يقع في الخطأ، وهو ما رأى أنه ينطبق عليه في أزمته مع شقيقته ياسمين”.

وأشار شقيق ياسمين عبدالعزيز إلى أنه تعلم كثيرا من هذه الأزمة، وقرر ألا يلجأ للسوشيال ميديا مطلقا من أجل الرد أو الحديث في هذه الأمور.

وطالب وائل عبد العزيز، الجمهور ألا يحكموا عليه بالإعدام بسبب ما جرى، خاصة أنه أخطأ واعتذر، وفي حال احتاجت إليه شقيقته فهو دائما متواجد، وإن لم تكن في حاجة إليه فلن يفرض نفسه عليها.

وبعث وائل عبدالعزيز، رسالة إلى شقيقته ياسمين، قائلا “بحبك وحشتيني.. وسيف وحشني قوي وياسمين.. وربنا يخليكي لينا ويشفيكي.. وربنا يبعد عنك أي شر”.