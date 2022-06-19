الأهلي يتعادل مع الزمالك في الدوري الممتاز

وكالات(صدى):

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منها خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، في القمة المؤجلة من الجولة الـ20 للدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول تقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف عند الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني أحرز الزمالك هدفين من خلال اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 68، ومحمود عبد الرازق شيكابالا عند الدقيقة 76.

وتمكن الأهلي من تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة من خلال اللاعب صلاح محسن، وبهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة، في حين رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث.