  • الإثنين 20 يونيو

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  3. شاهد.. مقطع متداول لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم

شاهد.. مقطع متداول لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم

شاهد.. مقطع متداول لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم
علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو رائع لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم في منفذ جديد بعرعر.

وأظهر المقطع الرجل وهو يرحب بالحجاج قائلاً:” تفضلوا .. تفضلوا، حياكم الله في بلدكم الثاني.”

وبيّن الفيديو مظاهر الترحيب الرائعة من قِبل رجل الأمن، وكذلك تلبية الحجاج العراقيين لنداءه أثناء إنهاء الإجراءات .

 


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