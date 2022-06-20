شاهد.. مقطع متداول لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم
وثّق مقطع فيديو رائع لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم في منفذ جديد بعرعر.
وأظهر المقطع الرجل وهو يرحب بالحجاج قائلاً:” تفضلوا .. تفضلوا، حياكم الله في بلدكم الثاني.”
وبيّن الفيديو مظاهر الترحيب الرائعة من قِبل رجل الأمن، وكذلك تلبية الحجاج العراقيين لنداءه أثناء إنهاء الإجراءات .
مقطع متداول لرجل أمن سعودي يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم في منفذ #جديدة_عرعر الحدودي مع #العراق#العربية_في_الحج pic.twitter.com/2CK6f1u37m
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 19, 2022
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