شاهد.. مقطع متداول لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو رائع لرجل أمن يرحب بالحجاج العراقيين أثناء إنهاء إجراءاتهم في منفذ جديد بعرعر.

وأظهر المقطع الرجل وهو يرحب بالحجاج قائلاً:” تفضلوا .. تفضلوا، حياكم الله في بلدكم الثاني.”

وبيّن الفيديو مظاهر الترحيب الرائعة من قِبل رجل الأمن، وكذلك تلبية الحجاج العراقيين لنداءه أثناء إنهاء الإجراءات .