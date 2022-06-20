بالفيديو.. خياط الكعبة يوضح كيفية فك القماش من الحبل والحلقات المثبتة بالكسوة

مكة المكرمة(صدى):

أوضح خياط الكعبة المشرفة فهد الجابري، كيفية فك القماش من الحبل والحلقات المثبتة بالكسوة، وذلك خلال مراسم رفع كسوة الكعبة.

وقال فهد الجابري، خلال مقطع فيديو نشرته “العربية”، أنه يتم فك القماش أولًا وبعد ذلك يتم خروج الحلق والحبل ويرفع القماش بمقدار 3 أمتار و20 سم على الأربعة جوانب.

وأشار إلى أن بعد ذلك يتم تركيب قماش قطني أبيض بعرض مترين على جميع الجوانب الأربعة كذلك فك القنديل وإعادته بعد البطانة وتركيب القماش الأبيض على كامل محيط الكعبة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد رفعت، أمس الأحد، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ.