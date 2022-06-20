الشورى يطالب “النقل” بسرعة تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة ببعضها

الرياض(صدى):

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقريرالسنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وطالب الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية دراسة إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ لاستيعاب المتغيرات وتحقيق أعلى مستوى من الحوكمة والتنسيق بين الجهات العاملة في هذا القطاع.

وناشد الوزارة بضرورة تشديد الرقابة على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق، والتأكد من ضمان الجودة والسرعة في تصميمها وتنفيذها.

وشدد على سرعة استكمال تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وتحويلها إلى طرق سريعة.