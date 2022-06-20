يساهم في إنقاص الوزن.. اكتشاف بروتين حلو المذاق كبديل للسكر

أميرة خالد(صدى):

توصل علماء من جامعة فياتسك الروسية، إلى اكتشاف طريقة يمكن من خلالها الحصول على بروتين حلو المذاق، يعتبر بديلاً غير ضار لجميع السكريات الكربوهيدراتية في العالم.

وأفاد العلماء أن بروتين البرازين يعد أحلى من السكر بألفي مرة، مبينين أن عمليات إنتاجه على المستوى التجاري سيقلل السكر المخفي في المنتجات الغذائية، ومن السعرات الحرارية فيها.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية سيرغي ليتفينيتس أن العلماء تمكنوا من بناء تركيبات وراثية حيوية لأشكال متغيرة من البرازين.