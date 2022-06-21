فيديو.. مُسن لم ينسيه «الزهايمر» الكرم ويقدم القهوة لمذيع العربية أمام التلفاز

علي القحطاني (صدى):

لم ينس مواطن مسن في حائل، كرم الضيافة رغم معاناته من مرض الزهايمر، إذ أصر على تقديم القهوة لمذيع العربية ظنا منه أنه يتواجد بالمنزل بدلا من التلفاز.

ووثق مواطن مقطع فيديو لجده المسن، ممسكا بالقهوة أمام شاشة التلفزيون، ويريد تقديمها للمذيع إبراهيم بدر.

وأظهر المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا، حوار دار بين المسن وحفيده الذي حاول إقناعه بأن المذيع لا يتواجد بالمنزل.

من جانبه أعاد مذيع العربية إبراهيم بدر نشر المقطع معلقا بقوله: قهوتك مشروبة يا عمي وإن شاء الله أجيك حايل وأشربها من يدك الطاهرة ترى الكرم مو بغريب عليكم يا أهل شمر يا أحفاد حاتم الطائي.

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1538996996048146438