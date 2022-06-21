بالفيديو.. طفل كفيف وهبه الله الحفظ وقوة الذاكرة

الرياض(صدى):

تمكن الطفل الكفيف محمد السهلي ابن العشر سنوات، من حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم بسبب ما يمتلكه من موهبة فذة في الحفظ وقوة الذاكرة.

وحفظ “السهلي” الشعر الفصيح وشارك في عدد من مسابقات حفظ القرآن وهو مستشار في اللجنة الاستشارية للطفولة بمجلس شؤون الأسرة.

ومن جانبه، قال الطفل محمد السهلي: “أنا موهبتي الحفظ والإلقاء والشعر وناوي أحفظ القراءن الكريم وأنا الآن عمري ١٠ سنوات وأدرس وأطمح أن أكون جزءًا من رؤية ولي العهد”، بحسب قناة “الإخبارية”.