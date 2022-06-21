تفاصيل إدانة الفنان طارق العلي بقضية شتم حياة الفهد

خالد الظفيري(صدى):

أدانت محكمة كويتية، الفنان طارق العلي في قضية سب الفنانة حياة الفهد في تسجيل صوتي منسوب إليه.

وأصدرت المحكمة الكويتية، قرارا بتغريم الفنان طارق العلي عن الواقعة مبلغ 75 دينارا، وذلك بعدما وقعت خلافات عديدة بين الفنانين العلي والفهد، بعد تسريب صوتي منسوب للفنان الكويتي تم تداوله العام 2018، ويسيء للفنانة الكويتية وابنتها.

ودفع التسجيل المسرب بالفنانة حياة الفهد، إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان طارق العلي، تتهمه فيه بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.